Palladino: "Gasperini è un fenomeno. Il Celje è una squadra temibile, soprattutto in casa"

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"La nostra autostima è cambiata. C’è un grande senso di orgoglio per questa splendida vittoria contro un av...

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"La nostra autostima è cambiata. C’è un grande senso di orgoglio per questa splendida vittoria contro un avversario di livello come la Juventus. Abbiamo vissuto una serata straordinaria insieme ai nostri tifosi, ed è stato davvero emozionante. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, perché l’entusiasmo è alle stelle dopo questi due successi tra Juventus e Conference League. È stato fondamentale rialzarci dopo un periodo complicato. Approfitteremo di questa settimana di pausa per ripartire ancora più forti.

Ci aspetta una sfida impegnativa contro un avversario di valore e un allenatore come Gasperini, che è un vero maestro. Dovremo prepararci al meglio, perché l’Atalanta è da anni una delle squadre più competitive del campionato. Il nostro obiettivo è offrire una grande prestazione davanti ai nostri tifosi e dare continuità ai risultati ottenuti.

In Conference League, ora arriva la parte più stimolante. Il Celje è una squadra temibile, soprattutto in casa, e potrà metterci in difficoltà. Ma noi abbiamo grandi ambizioni e vogliamo continuare il nostro percorso"