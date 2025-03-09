Palladino: "Fiorentina in balia dell'avversario? Abbiamo visto partite diverse. A me la squadra è piaciuta"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dallo stadio di Napoli dopo la sconfitta della Fiorentina, queste le risposte alle domande dei giornalisti:"Sono soddisfatto della prestazione, abbia...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dallo stadio di Napoli dopo la sconfitta della Fiorentina, queste le risposte alle domande dei giornalisti:

"Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo affrontato una squadra forte costruita per vincere lo scudetto, siamo venuti qui a fare la prestazione che dovevamo fare, con coraggio, ci hanno schiacciato ma lo fanno contro tutti. Noi siamo rimasti in partita, abbiamo avuto qualità di gioco, mi è piaciuta molto la squadra, questa partita ci deve dare autostima. Sono molto positivo anche se abbiamo perso. Il Napoli veniva uomo contro uomo a tutto campo e quindi abbiamo scelto di lanciare lungo su Kean per andare via diretta. Noi siamo quelli del secondo tempo, non posso rimproverare nulla alla squadra, ripartiamo da questa prestazione, nonostante la sconfitta la squadra mi è piaciuta molto.

Gudmundsson ha fatto benissimo, non mi aspettavo potesse avere 90 minuti ma l'ho visto sempre in crescendo e per questo motivo ho inserito Beltran come mezz'ala. Siamo stati bravi a restare sempre in partita, la squadra ha retto bene nonostante il Napoli potesse farci più gol, la squadra è stata propositiva. Questa partita non deve essere paragonato alla gara di Conference, oggi siamo partiti bene. ci sono state cose positive, dobbiamo rimanere con questo entusiasmo, ho visto la squadra con questa autostima anche nello spogliatoio, giovedi abbiamo una finale, dobbiamo vincere e passare il turno.

De Gea oggi ha fatto una grandissima prestazione, massima tranquillità e serenità, per giovedi ancora non ho deciso chi giocherà in porta, deciderò nei prossimi giorni. Dobbiamo recuperare Adli, Folorunsho e Colpani, abbiamo tante partite e giocatori da recuperare, abbiamo tante partite e dobbiamo farle al massimo delle possibilità.

Fiorentina in balia dell'avversario con De Gea che il primo tempo ha salvato il risultato? Abbiamo visto due partite diverse, magari domani la riguardiamo, abbiamo avuto occasioni con Gosens e Ndour. Vedere il Napoli che si abbassa e che si schiaccia vuol dire che stavamo facendo bene, non dobbiamo essere negativi, a me il secondo tempo mi è piaciuto.