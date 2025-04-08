Palladino espulso contro il Milan: il Giudice Sportivo lo squalifica per una giornata. Salterà il Parma
Raffaele Palladino non sarà in panchina domenica contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina è stato espulso durante la partita contro il Milan. E ora c'è anche il provvedimento del giudice sportivo....
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2025 15:55
Raffaele Palladino non sarà in panchina domenica contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina è stato espulso durante la partita contro il Milan. E ora c'è anche il provvedimento del giudice sportivo. Nel bollettino pubblicato oggi è infatti riportata la motivazione: "Per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione ri levata dal Quarto Ufficiale".