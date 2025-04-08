Palladino espulso contro il Milan: il Giudice Sportivo lo squalifica per una giornata. Salterà il Parma

Raffaele Palladino non sarà in panchina domenica contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina è stato espulso durante la partita contro il Milan. E ora c'è anche il provvedimento del giudice sportivo....

A cura di Redazione Labaroviola 08 aprile 2025 15:55

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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