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Palladino espulso contro il Milan: il Giudice Sportivo lo squalifica per una giornata. Salterà il Parma

Raffaele Palladino non sarà in panchina domenica contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina è stato espulso durante la partita contro il Milan. E ora c'è anche il provvedimento del giudice sportivo....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2025 15:55
Palladino espulso contro il Milan: il Giudice Sportivo lo squalifica per una giornata. Salterà il Parma - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino non sarà in panchina domenica contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina è stato espulso durante la partita contro il Milan. E ora c'è anche il provvedimento del giudice sportivo. Nel bollettino pubblicato oggi è infatti riportata la motivazione: "Per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione ri levata dal Quarto Ufficiale".

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