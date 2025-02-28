Palladino: "È stato detto che metto i giocatori fuori ruolo. Sono cose che hanno fatto ridere"
Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole raccolte da TMW:"Per noi era una partita importante, volevamo vincerla e l'ab...
Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole raccolte da TMW:
"Per noi era una partita importante, volevamo vincerla e l'abbiamo interpretata in maniera giusta. La vittoria è stata meritata, siamo partiti dalle cose semplici, non era facile lavorare in tre giorni sul nuovo sistema di gioco ma i ragazzi l'hanno fatto perfettamente: è la dimostrazione che sono sul pezzo. Abbiamo creato tanto, molte occasioni, il rammarico è non aver fatto altri gol, ma ritroviamo l'entusiasmo che era venuto a mancare".
Quindi la squadra la segue?
"Da parte vostra escono certe cose, ma i ragazzi seguono alla perfezione ciò che gli dico. Sono dalla parte della Fiorentina e fanno tutto per portare il club in alto. Quando leggono certe cose, ci ridono solo sopra".
Avete trovato il sistema-tipo?
"Dobbiamo essere bravi a cambiare sempre. Si è detto anche che metto i giocatori fuori ruolo... Bisogna essere bravi a fare le prestazioni giuste, potevamo fare un secondo tempo migliore".
Come nasce l'idea Ndour? Il problema di Fagioli è lo scarso minutaggio precedente?
"Avevo bisogno di 3-5-2 e di una mezzala di gamba e inserimento. Fagioli ha caratteristiche diverse, è più palleggiatore. Oggi avevo solo quattro centrocampisti disponibili e ho preferito mettere Fagioli nel secondo tempo per inserire qualità: viene da un periodo in cui ha giocato meno, ma sta andando bene. In settimana lo vedo crescere, ora avremo tante partite e l'obiettivo è recuperare chi sta fuori".
Lo stadio ha rumoreggiato nonostante la vittoria. Ha un messaggio da dare ai tifosi?
"I tifosi è giusto pretendano di più da noi, soprattutto sul profilo del gioco. Potevamo fare meglio nel secondo tempo... Ma noi abbiamo bisogno di loro. Io comunque ho sentito la curva cantare. I tifosi ci servono perché ci trascinano, sta a noi creare entusiasmo. In settimana vedremo di fare un allenamento con loro, per creare un clima di maggior entusiasmo, visto che arriva un periodo di partite difficili e importanti. Vogliamo fare gli ultimi mesi alla grande e spingere".
Per Kean ci sono speranze verso giovedì? E Gudmundsson come sta?
"Gud non si è mai allenato con la squadra, anzi devo ringraziarlo perché fino a ieri si era allenato solo a parte. Gli ho chiesto se si sentiva di venire in panchina per dare una mano e lo ringrazio di cuore perché l'ha fatto, forzando il rientro. Ma sta bene, per giovedì lo recuperiamo. E ci auguriamo di riavere a disposizione anche Kean, che dovrà fare nuove visite di controllo. Mi complimento con gli attaccanti che lo hanno sostituito".
Soddisfatto del gioco?
"Sono soddisfatto della vittoria, poi non è semplice cambiare schema e fare subito un grande palleggio. Ora dobbiamo continuare a inserire i nuovi recuperando chi è fuori. Non era facile,
Come impedire un eccessivo abbassamento?
"Le partite si vincono anche soffrendo e oggi lo abbiamo fatto. A me piace vincere così e c'era bisogno di portare a casa i tre punti, l'abbiamo fatto rischiando zero se non un tiro in transizione. Contava soffrire e fare tre punti, sto lavorando sul non abbassarci troppo nei secondi tempi".