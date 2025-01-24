Palladino e la cena anti polemiche organizzata mercoledì: c’erano tutti, anche Biraghi ed Ikoné 

Palladino cerca di rafforzare l'unione in un momento complicato come questo

Raffaele Palladino, dopo il pareggio con il Torino, ha deciso di organizzare una cena con tutta la squadra per rafforzare l'unione in un momento critico della stagione, caratterizzato da scarsi risultati e voci di spogliatoio disunito.

L'incontro, a cui hanno partecipato circa trenta persone (tra cui Biraghi e Ikonè), si è svolto mercoledì sera al ristorante giapponese «Koko» a Firenze Sud, senza pubblicità o foto sui social, creando un clima intimo e conviviale. L'obiettivo era fare team building lontano dalla pressione del campo, in un'atmosfera più rilassata.

Ora resta da vedere se questa iniziativa contribuirà a migliorare il rendimento, a partire dalla partita contro la Lazio. Intanto, Palladino valuta l'impiego di Folorunsho al posto di Colpani, con Sottil confermato sulla fascia sinistra, mentre Cataldi cerca di recuperare per la panchina. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-torino-in-pressing-per-ikone-si-cerca-lintesa-ma-la-fiorentina-fa-muro-per-un-prestito/285996/