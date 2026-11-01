Palladino: "Da quando alleno, ho portato risultati ovunque, anche a Firenze ho fatto bene"

Sull'onda dell'importante successo conquistato contro il Monza — una vittoria che proietta i felsinei in piena corsa per un posto in Europa — l'allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, ha analizzato la situazione in conferenza stampa.

"Se mi sento sottovalutato? A dire il vero non ci faccio caso, la mia unica priorità è il lavoro sul campo. Negli ultimi quattro anni ho dato sempre il massimo e i fatti mi hanno dato ragione. Se oggi siedo sulla panchina del Bologna è perché mi sono guadagnato questa opportunità e ho una grandissima voglia di stare qui. Sono totalmente immerso in questa professione e la mia ambizione è crescere giorno dopo giorno, ma la priorità assoluta adesso è far fare il salto di qualità alla squadra. L'obiettivo è edificare qualcosa di solido e duraturo insieme al club: qui c'è un progetto chiaro, e mi auguro che anche in vista del mercato di gennaio si possa collaborare a stretto giro con la dirigenza per le prossime mosse."