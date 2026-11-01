Palladino: "Da quando alleno, ho portato risultati ovunque, anche a Firenze ho fatto bene"
Il tecnico emiliano ha ricordato l'anno da 65 punti in viola
Sull'onda dell'importante successo conquistato contro il Monza — una vittoria che proietta i felsinei in piena corsa per un posto in Europa — l'allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, ha analizzato la situazione in conferenza stampa.
La risposta sulle critiche e sulle ambizioni
"Se mi sento sottovalutato? A dire il vero non ci faccio caso, la mia unica priorità è il lavoro sul campo. Negli ultimi quattro anni ho dato sempre il massimo e i fatti mi hanno dato ragione. Se oggi siedo sulla panchina del Bologna è perché mi sono guadagnato questa opportunità e ho una grandissima voglia di stare qui. Sono totalmente immerso in questa professione e la mia ambizione è crescere giorno dopo giorno, ma la priorità assoluta adesso è far fare il salto di qualità alla squadra. L'obiettivo è edificare qualcosa di solido e duraturo insieme al club: qui c'è un progetto chiaro, e mi auguro che anche in vista del mercato di gennaio si possa collaborare a stretto giro con la dirigenza per le prossime mosse."
La svolta rossoblù
Grazie alla cura del tecnico ex Fiorentina, la formazione emiliana ha cambiato passo, inanellando quattro successi nelle ultime sei uscite. Un rendimento che ha permesso al Bologna di allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica — dove stazionava insieme alla stessa Viola — rimettendosi in gioco per traguardi europei di assoluto spessore.