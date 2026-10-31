Palladino continua a volare: 3 vittoria di fila ed aggancio a Napoli e Juventus grazie al 2-1 sul Monza

L'ex viola si conferma dopo Cagliari e Milano e vola alto

La formazione guidata da Raffaele Palladino cala il tris di vittorie consecutive e aggancia a quota 14 punti in classifica il Napoli e la Juventus, attese dal big match di domani sera allo Stadium. Il duro lavoro del mister campano comincia a raccogliere i frutti sperati, consentendo agli emiliani di superare un ostico e ostinato Monza. La partita si era messa subito in salita per i padroni di casa, trafitti in avvio da un penalty trasformato da Varela, confermatosi implacabile dopo la rete già siglata contro gli azzurri.

Nonostante l'iniziale svantaggio, i rossoblù non si sono disuniti e hanno immediatamente cercato il pareggio, trovato intorno alla mezz'ora della prima frazione sugli sviluppi di un corner: Pobega ha sorpreso il diretto avversario con un grande movimento, battendo al volo di sinistro l'estremo difensore brianzolo. Prima dell'intervallo, gli uomini di Palladino hanno continuato a spingere, sfiorando il raddoppio con Bernardeschi e Ferguson e chiudendo la prima frazione sul punteggio di parità.

Anche nella ripresa il canovaccio tattico non è cambiato, con i padroni di casa costantemente in avanti. Il difensore belga Theate ci ha provato sugli sviluppi di un tiro a bandierina, svettando più in alto di tutti ma mandando la sfera di poco sopra la traversa. La pressione felsinea non si è fermata e, poco dopo, un fallo in area commesso da Lucchesi ha costretto il direttore di gara a concedere il penalty in favore del Bologna: dal dischetto Bernardeschi non ha sbagliato, firmando il sorpasso.

La squadra rossoblù ha continuato a produrre gioco senza arretrare il baricentro, sfiorando la terza rete con MBangula — reduce dallo splendido exploit della tripletta rifilata al Milan nel turno infrasettimanale. Nel finale, tuttavia, il brivido per il pubblico emiliano è stato fortissimo: un tocco di mano in area del terzino Zortea ha regalato un calcio di rigore al Monza. Dal dischetto si è presentato Cutrone, ma Skorupski ha blindato la porta neutralizzando il tiro, consegnando così ai suoi tre punti pesanti e l'ottavo posto temporaneo in graduatoria.