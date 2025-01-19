Palladino conferma: "Kayode e Ikoné non convocati per scelte societarie. Situazioni in divenire"

Potrebbero essere giunte al capolinea le avventure di Jonathan Ikoné e Micheal Kayode con la maglia della Fiorentina. I due calciatori, infatti, non erano a disposizione del tecnico Raffaele Palladino...

Potrebbero essere giunte al capolinea le avventure di Jonathan Ikoné e Micheal Kayode con la maglia della Fiorentina. I due calciatori, infatti, non erano a disposizione del tecnico Raffaele Palladino per la gara - terminata in parità - contro il Torino. Della questione ne ha così parlato il tecnico viola al termine della sfida in conferenza stampa: "Kayode e Ikonè non convocati sono state scelte societarie perché ci sono situazioni in divenire".

Parole che confermano quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi con Alfredo Pedullà a Passione Fiorentina su Twitch. Ricordiamo, infatti, che su Kayode c'è il Brentford in pole. Mentre per Ikoné la situazione è ancora in evoluzione, ma il Chicago Fire aveva avanzato un'offerta che aveva ottenuto il via libera del club viola.

PALLADINO: “PUNITI DA ERRORE INDIVIDUALE. HO TOLTO GUDMUNDSSON PERCHÈ IN CALO FISICO, COLPANI MI SERVIVA”

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