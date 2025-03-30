Palladino: "Commisso ci ha dato energia. Se siamo in questa posizione è perchè il lavoro è positivo"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"Non credo ci sia un momento dove nasca la svolta, se siamo arr...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Non credo ci sia un momento dove nasca la svolta, se siamo arrivati a questa posizione di classifica è perchè tutto il percorso è positivo, ci stiamo giocando l'Europa e quindi vuol dire che tutto il percorso che stiamo facendo è positivo. Ringrazio la società per gli acquisti perchè ho a disposizione una grande squadra per competere. Dobbiamo mantenere questa concentrazione anche contro avversari meno blasonati, dobbiamo mantenere questa magia che si è creata, sono state due grandi settimane al Viola Park, è questo quello che ho detto alla squadra prima della partita, siamo felici ma dobbiamo mantenere l'umiltà.

Il nostro segreto è pensare partita per partita, adesso dobbiamo goderci la vittoria e poi andare a Milano a fare una grande partita. I ragazzi sono usciti da momenti difficili, dedichiamo questa vittoria al presidente che prima della partita ci ha dato grande energia. Per Gosens nulla di preoccupante, ha avuto una piccola contusione al ginocchio ma spero di recuperarlo già per l'allenamento di martedi. Mi sono piaciuti i giocatori che sono scesi in campo

Oggi abbiamo fatto una partita di duelli contro una squadra che è la regina dei duelli, avevo in mente questa squadra da subito perchè ho visti grandi valori, siamo cresciuti nelle critiche, siamo migliorati tanto. Per noi era importante fare un grande prestazione e dare continuità dopo la Juventus. Il fatto di non aver concesso nulla all'Atalanta è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo sbagliato qualche scelta in fase di transizione. La mia idea di gioco è sempre stata questa, sin dal primo giorno, con questi principi di gioco, non conta se a 3 oppure a 4, vogliamo aggredire alti ed essere alti. Anche se con il 4-2-3-1 ci siamo abbassati troppo.

Fagioli è un campione, ha tantissimi margini di miglioramento, lui aveva bisogno di un'ambiente cosi, che lo coccolasse e lo mettesse al centro. Lui può crescere ancora tantissimo e lo sa, ci ha messo anche tanto se stesso per raggiungere questo livello"