Palladino cambia modulo? No, ripartirà dal 3-4-2-1 del primo tempo con la Lazio

La verità vera è che Palladino in allenamento ha provato entrambi i moduli

Da dove riparte la Fiorentina? Nel corso della settimana questo è stato forte argomento di discussione, perché è inevitabile dire come, per un motivo o per un altro, la Fiorentina ha ripreso e vinto la partita contro la Lazio tornando alla sua "tradizionale" difesa a 4. La domanda quindi ora è: al Castellani ripartirà dal 4-2-3-1 e dal sistema di riferimento più appropriato alle caratteristiche dei singoli e al gioco, oppure il tecnico campano ricomincerà ancora dal 3-4-2-1 che finora gli ha fatto sempre compagnia, ma negandogli i risultati che cercava?

La verità vera è che Palladino in allenamento ha provato entrambi i moduli, senza una preferenza specifica. La presunta verità è che domani ad Empoli la Fiorentina ripartirà dalla versione vista fino all'intervallo con la Lazio: quindi dalla difesa a tre, da due mediani come Bove e Cataldi che sappiano supportare e sopportare i due esterni di centrocampo, Dodo e Gosens, in modo da evitare che si creino spazi in cui gli avversari si possono infilare e fare male; da Gudmundsson (lui sì stavolta dal primo minuto) e da Colpani alle spalle di Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-empoli-squadra-in-salute-ci-siamo-preparati-bene-e-vogliamo-dare-continuita/269882/