Palermo: "Di Francesco ha già le valigie in mano, andrà alla Fiorentina"

Il noto operatore di mercato fa chiarezza sul futuro della panchina della Fiorentina

Il noto operatore di mercato Paolo Palermo, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato dell'imminente valzer delle panchine che al termine della stagione coinvolgerà diverse squadre di Serie A, fra le quali anche la Fiorentina: "Di Francesco credo abbia già le valigie in mano, destinazione Fiorentina".

Prosegue su Gasperini: "Non credo all'addio di Gasperini all'Atalanta, conoscendolo - e posso dire che è una persona seria - non andrà via. Alla Dea c'è tutto per fare bene, ha trovato la dimensione ideale per lavorare bene per tanti anni".