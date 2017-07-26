Pagliari: "Strana la contestazione ai Della Valle, con loro non puoi perdere. Corvino? Azzecca sempre gli acquisti..."
L'agente Fifa Silvio Pagliari ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Questa contestazione è strana: con una famiglia come i Della Valle non si può perdere. La società viola è solida. Corvino è uno che...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 16:05
L'agente Fifa Silvio Pagliari ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Questa contestazione è strana: con una famiglia come i Della Valle non si può perdere. La società viola è solida. Corvino è uno che gli acquisti li ha sempre azzeccati e quando arrivano cifre pazzesche, come quelle per Bernardeschi, una società come la Fiorentina deve vendere".