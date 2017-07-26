Pagliari: "Strana la contestazione ai Della Valle, con loro non puoi perdere. Corvino? Azzecca sempre gli acquisti..."

L'agente Fifa Silvio Pagliari ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Questa contestazione è strana: con una famiglia come i Della Valle non si può perdere. La società viola è solida. Corvino è uno che...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2017 16:05

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