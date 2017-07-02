Prima pagina di TuttoSport: "Juve questione di Fede" riferimento ed aggiornamento sulla trattativa Bernardeschi
Il quotidiano sportivo di Torino, TuttoSport, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi che in questa settimana potrebbe divenire giocatore della Juventus. La strategia adottata sarebbe quella di...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 00:53
Il quotidiano sportivo di Torino, TuttoSport, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi che in questa settimana potrebbe divenire giocatore della Juventus. La strategia adottata sarebbe quella di convincere il giocatore prima a non rinnovare con la Fiorentina per poi trovare accordo con la società bianconera.