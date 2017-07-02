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Prima pagina di TuttoSport: "Juve questione di Fede" riferimento ed aggiornamento sulla trattativa Bernardeschi

Il quotidiano sportivo di Torino, TuttoSport, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi che in questa settimana potrebbe divenire giocatore della Juventus. La strategia adottata sarebbe quella di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 00:53
Prima pagina di TuttoSport: "Juve questione di Fede" riferimento ed aggiornamento sulla trattativa Bernardeschi - TuttoSport 3 Luglio 2017
TuttoSport 3 Luglio 2017
Rassegna Stampa
Bernardeschi
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Il quotidiano sportivo di Torino, TuttoSport, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi che in questa settimana potrebbe divenire giocatore della Juventus. La strategia adottata sarebbe quella di convincere il giocatore prima a non rinnovare con la Fiorentina per poi trovare accordo con la società bianconera.

TuttoSport 3 Luglio 2017

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