PAGELLE VIOLA: SPORTIELLO IL MIGLIORE, OK CHIESA E PEZZELLA...
Sportiello 7 Effettua alcune parate che salvano più volte il risultato. Migliore in campo.Laurini 6- Prova a resistere allo strapotere fisico della Lazio, con alterne fortune. (Dal 65' Vitor Hugo 6 No...
Sportiello 7 Effettua alcune parate che salvano più volte il risultato. Migliore in campo.
Laurini 6- Prova a resistere allo strapotere fisico della Lazio, con alterne fortune. (Dal 65' Vitor Hugo 6 Non sfigura).
Astori 6 Nel reparto arretrato della Fiorentina oggi è il giocatore con la coscienza meno sporca.
Pezzella 6.5 Sull'1-0 laziale si dimentica De Vrj, ma è l'unica macchia della sua prestazione. Conquista il calcio di rigore che ribalta il risultato.
Biraghi 5.5 Marusic dalla sua parte fa ciò che vuole non solo in fase offensiva, ma anche difensiva.
Badelj 6 Sicuramente meglio rispetto a Sanchez, anche un po' di velocità in più non guasterebbe.
Veretout 6- L'impegno non manca, purtroppo oggi a mancare è proprio la qualità.
Benassi 5.5 Si vede raramente, e mai per impensierire la Lazio. Sotto tono. (Dal 76' Saponara s.v.)
Chiesa 6.5 Uno dei migliori, prova almeno a scuotere la squadra con le sue progressioni.
Thereau 6 Inizia bene, creando alcune occasioni pericolose, poi si perde a causa di alcuni acciacchi fisici. (Dal 60' Babacar 6 Segna io calcio di rigore del pareggio).
Simeone 5.5 Perde nettamente il confronto con Bastos, che ogni volta che gli si avvicina lo sposta letteralmente.
Pioli 6 Dopo un buon avvio da parte della Fiorentina, la Lazio si impone con la propria forza fisica, portandosi in vantaggio per 1-0 nel primo tempo. Nonostante gli avversari siano ben lontani dalla loro migliore condizione fisica, i viola non riescono a pareggiare fino ai minuti di recupero, quando Pezzella conquista un rigore che Babacar realizza.
Tommaso Fragassi