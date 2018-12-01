PAGELLE VIOLA: SIMEONE SPRECONE, GERSON E CHIESA OK. LA DIFESA...

Di Gabriele CaldieronQueste le pagelle di Fiorentina-Juventus: LAFONT:5, incolpevole sul gol di Bentancur, bene su Dybala nel primo tempo. Può far meglio sullo 0-2 di Chiellini.MILENKOVIC: 5.5, buono...

Di Gabriele Caldieron

Queste le pagelle di Fiorentina-Juventus:

LAFONT:5, incolpevole sul gol di Bentancur, bene su Dybala nel primo tempo. Può far meglio sullo 0-2 di Chiellini.

MILENKOVIC: 5.5, buono il suo cross per Benassi-Simeone. Rischia l’espulsione ma il SilentCheck lo grazia.

PEZZELLA: 5.5, non è al 100% e si vede, va a fasi alterne. Bravo nel chiudere Ronaldo nel secondo tempo.

HUGO: 5, cerca di contenere Mandzukic e Ronaldo non ci riesce benissimo. Colpevole sul gol di Bentancur.

BIRAGHI: 5, Cuadrado lo svernicia con regolarità non riesce a mettere in area i suoi c soliti cross.

BENASSI: 5.5, pronti via ed è subito il più pericoloso con una bordata da furoi che esce di poco. Così come all’inizio della ripresa quando il suo destro non esce di molto. (Dal 64’ PJACA: 4.5, evanescente).

VERETOUT: 5, al 66’ al volo mette paura alla Juventus, è il solito motorino ma non basta. Giallo gratuito nel finale.

EDIMILSON: 5, al 20’ grande la sua pressione che costringe Szczesny alla parata. Non reattivo sottoporta sul 2-0. Scomposto sul rigore.

GERSON: 6.5, illumina Chiesa al 55’, ha fosforo ed è volitivo così come al 61’. L’unico ad avere qualche idea. (Dal 79’ THEREAU: s.v.)

SIMEONE: 4.5, liscia clamorosamente al 33’ non punisce la Juventus evanescente ed avulso dalla manovra.

CHIESA: 6, ottima conclusione al 55’ imbeccato da Gerson, corre tantissimo anche in fase difensiva.

PIOLI: 4.5, non ha colpe sostanziali, la Juventus è superiore, l’ingresso di Pjaca non porta a niente. È una debacle contro la Juventus nella partita più importante. Il clima di rassegnazione al Franchi è preoccupante.