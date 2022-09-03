PAGELLE VIOLA, BIRAGHI SI PERDE MILIK, KOUAMÈ AL TOP, TERRACCIANO SENZA VOTO. MALE JOVIC
Le pagelle della Fiorentina per la partita contro la Juventus, segna Kouamè nel primo tempo, Jovic sbaglia un rigore
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la gara contro la Juventus
Terracciano SV Non compie nemmeno una parata
Dodò 6 Una buona partita sia in fase offensiva che in fase difensiva senza nessun particolare acuto
Milenkovic 6,5 Perfetto su ogni pallone, sempre più sicuro in tutti gli interventi. Non lascia spazio a Di Maria e lo limita, blocca diverse azioni bianconere
Igor 7 Partita maiuscola, tanti interventi semplicemente perfetti, puliti e direttamente sul pallone a fermare le offensive avversiere. Tornato quello dello scorso anno dopo l'infortunio dell'inizio del campionato
Biraghi 5 Si perde Milik e fa segnare la Juventus con l'ennesima disattenzione difensiva che costa l'ennesimo gol, sbaglia quasi tutti i cross che prova
Amrabat 6,5 Diga in mezzo al campo, non lascia un pallone, ne recupera diversi e cerca sempre con coraggio di giocare la palla per trovare spazio
Barak 5,5 Non punge, con il suo sinistro apre diverse volte bene il gioco ma si limita al compito, può e deve fare di più. Pochissimi spunti negli ultimi 30 metri
Maleh 6 Una buona partita in cui ha sbagliato poco ed ha fatto tanto lavoro sporco per la squadra, meglio rispetto alle ultime uscite
Sottil 6,5 Tiene in gioco Milik per il vantaggio Juventus, fa un grande assist per Kouamè. La sua gara è un eterno "Vorrei ma non riesco" dove non riesce mai a trovare la giocata in grado di far svoltare la sua gara
Kouamè 7 Segna un gol bello e importante, è una costante spina nel fianco per continui movimenti che fa con e senza palla, tiene in costante apprensione la difesa della Juventus
Jovic 4,5 Pesa il rigore sbagliato ma non solo, va a 2 all'ora. Non prende mai un pallone, sempre in costante ritardo
Quarta 7 Entra bene e non fa rimpiangere Milenkovic uscito per infortunio. Compie una serie di interventi in cui è perfetto
Mandragora 6 Entra al posto di Maleh e gioca una gara di normale amministrazione
Zurkowski 5 Sciupa quasi tutti i palloni giocati, dalla sua parte l'alibi di non essersi mai allenato negli ultimi 10 giorni per via, sia di problemi fisici e sia della sua cessione all'Empoli praticamente fatta e poi saltata all'ultimo
Ikonè 5,5 Pronti via spreca una buona occasione scegliendo la parte sbagliata dato che Alex Sandro, in piena area di rigore, gli aveva lasciato il lato destro scoperto, alterna cosa buona ad una sbagliata. Cosi non si va da nessuna parte
I TIFOSI DELLA JUVENTUS NON HANNO SEGUITO IL CONSIGLIO DI SPALLETTI
https://www.labaroviola.com/tifosi-della-juventus-scatenati-prima-firenze-in-fiamme-poi-fiorentino-pezzo-di-m/185373/