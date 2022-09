Tifosi della Juventus scatenati prima: “Firenze in fiamme” poi: “Fiorentino pezzo di m***”

Clima infuocato al Franchi prima di Fiorentina-Juventus, i tifosi della Juventus, dal loro settore ospiti hanno fatto partire in sequenza dei cori offensivi contro Firenze e la Fiorentina, prima “Firenze in fiamme” ripetuto diverse volte, poi anche il tifosi viola nel mirino con il coro “Fiorentino pezzo di me***”. Normali schermaglie da stadio? Chissà cosa ne pensa Luciano Spalletti, che per molto meno ha fatto passare i tifosi della Fiorentina come incivili e ignoranti

