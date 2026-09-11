PAGELLE FIORENTINA: MASTANTUONO FENOMENO, FAGIOLI UN LEONE, PELLEGRINO LETALE

I voti dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio di Venezia

De Gea 6 Sul gol può fare poco e nulla, al minuto 75 compie una bella parata in tuffo

Jimenez 6,5 Tutto un altro giocatore rispetto a quello visto titolare in casa contro il Frosinone. Attacca bene quando ne ha la possibilità, dialoga spesso con Mastantuono ed anche in fase difensiva non si mai sorprendere

Dragusin 7 Totalmente un altro giocatore rispetto alle prime 3 partite di questo campionato. Funziona la fase difensiva e funziona anche lui come singolo. Ribatte diversi tiri, legge bene le giocate degli attaccanti avversari

Ranieri 6 Probabilmente non legge perfettamente la giocata che porta al gol del Venezia ma poi gioca una partita ordinata e pulita

Viery 6 Non gioca una partita facile perchè da terzino sinistro ha l'arduo compito di affrontare sempre il diretto avversario a campo aperto. Tiene botta, è tosto anche se non sempre riesce a prendergli bene il tempo. Ma si tratta sempre del suo esordio in una posizione diversa dal solito (contro il Torino av

Fagioli 7,5 Si è rivisto il giocatore totale della seconda metà della scorsa stagione. Si prende responsabilità, non si nasconde mai, tocca una quantità infinita di palloni e li gestisce sempre nella maniera corretta. In fase difensiva è letteralmente un leone. Partita di grande valore

Ndour 6 Prestazione intelligente, mai una giocata banale, utile in fase di non possesso, non spreca mai nessun possesso.

Atta 6,5 Gioca un calcio di altissima qualità e lo si vede ad ogni tocco di palla. Crea tantissime situazioni favorevoli dalle sue giocate. Non sta benissimo e per questo motivo Vanoli è costretto a sostituirlo a metà secondo tempo

Mastantuono 9 Tripletta. Giocatore di altra categoria e questo lo sapevamo dal primo momento in cui Paratici l'ha iniziato a trattare. Segna di classe, di prepotenza, di potenza e precisione. Ne aveva bisogno la Fiorentina di una partita cosi, ne aveva bisogno il classe 2007. Benvenuto a Firenze, fenomeno

Njie 6 Si conferma un esterno brillante dalle giocate veloci, si mangia un gol clamoroso che poteva portare il terzo gol già nel primo tempo. Salta spesso l'uomo, ha energia

Beto 5,5 Spreca diverse opportunità nel primo tempo ed è impreciso anche ad inizio secondo tempo ha una buona palla per essere pericoloso ma sciupa tutto. Da salvare i movimenti e la buona volontà, da rivedere la precisione

Gnonto 6 Entra in campo e va a ricoprire l'insolita posizione di trequartista in quello che poi è diventato il 4-2-3-1. Cerca di creare scompiglio e ce la fa a fasi alterne

Pellegrino 7 Entra in tempo per segnare il terzo gol, scatta bene, prende posizione nella maniera corretta sul diretto avversario e poi è preciso segnando una rete di vitale importanza