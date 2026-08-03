Paganin: "La Fiorentina ha investito tanto per tornare in alto. Grosso ha le qualità da grande allenatore"

"La Fiorentina ha dovuto rivoluzionare la rosa dopo gli errori del passato"

L'ex difensore di Serie A e oggi opinionista televisivo Massimo Paganin, intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it, ha commentato il mercato estivo della Fiorentina.

Sui tanti cambiamenti apportati alla rosa, Paganin ha dichiarato: "La Fiorentina sta investendo molto per rimediare a una squadra costruita male nella scorsa stagione. La società ha deciso di intervenire in tutti i reparti, inserendo giocatori di qualità con l'obiettivo di riportare i viola almeno tra le prime otto del campionato. Non sarà semplice, ma il club ha investito tantissimo, sia sul mercato sia nelle infrastrutture, oltre ad aver inserito dirigenti di alto profilo."

Poi un passaggio su Fabio Grosso: "È un ottimo allenatore, ha fatto molto bene al Sassuolo. Adesso sarà interessante vederlo alla guida di una squadra con ambizioni diverse. Sono curioso di osservare la Fiorentina all'opera: le aspettative sono elevate, ma sono convinto che Grosso abbia tutte le qualità per arrivare un giorno ad allenare anche una grande squadra."