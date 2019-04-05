Labaro Viola

Padre Zaniolo: "Alla Fiorentina mio figlio è stato portato dalla famiglia di Bernardeschi"

Il padre di Zaniolo, è stato intervistato da Tuttosport: “ Fu Alberto Bernardeschi, padre di Federico, ai tempi osservatore per la Toscana e la Liguria della Fiorentina, a fiutare l’occasione e a cons...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 12:55
Padre Zaniolo: "Alla Fiorentina mio figlio è stato portato dalla famiglia di Bernardeschi" - Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 26/12/2018 Roma ( Italia) Sport Calcio AS Roma - Sassuolo Campionato di Calcio Serie A Tim 2018 2019 Stadio Olimpico di Roma Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo, Aleksandar Kolarov Photo Luciano Rossi/ AS Roma/ LaPr
Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 26/12/2018 Roma ( Italia) Sport Calcio AS Roma - Sassuolo Campionato di Calcio Serie A Tim 2018 2019 Stadio Olimpico di Roma Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo, Aleksandar Kolarov Photo Luciano Rossi/ AS Roma/ LaPr
Rassegna Stampa
Fiorentina
Bernardeschi
Condividi

Il padre di Zaniolo, è stato intervistato da Tuttosport: “ Fu Alberto Bernardeschi, padre di Federico, ai tempi osservatore per la Toscana e la Liguria della Fiorentina, a fiutare l’occasione e a consigliare ai viola Nicolò quando aveva 13 anni. Abbiamo tuttora un ottimo rapporto con i Bernardeschi. Federico è sempre stato sulla bocca di tutti fin da bambino, infatti poi è arrivato alla Juventus e si è confermato un campione”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok