Padre Zaniolo: "Alla Fiorentina mio figlio è stato portato dalla famiglia di Bernardeschi"

Il padre di Zaniolo, è stato intervistato da Tuttosport: “ Fu Alberto Bernardeschi, padre di Federico, ai tempi osservatore per la Toscana e la Liguria della Fiorentina, a fiutare l’occasione e a cons...

Il padre di Zaniolo, è stato intervistato da Tuttosport: “ Fu Alberto Bernardeschi, padre di Federico, ai tempi osservatore per la Toscana e la Liguria della Fiorentina, a fiutare l’occasione e a consigliare ai viola Nicolò quando aveva 13 anni. Abbiamo tuttora un ottimo rapporto con i Bernardeschi. Federico è sempre stato sulla bocca di tutti fin da bambino, infatti poi è arrivato alla Juventus e si è confermato un campione”.