Padovano negativo: “Fiorentina? Mi auguro che Pioli sistemi le cose, ma non la vedo bene”

L’ex calciatore Michele Padovano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Derby del 1991? Come potrei dimenticarlo. Ricordo tutto. Giocavo col 9, in quella stagione feci 11 gol e mi guadagnai un bel contratto al Napoli. Quella partita la perdemmo male. Noi eravamo in calo, loro in forte ascesa. Poi retrocedemmo, ma l’errore lo fece Anconetani esonerando Lucescu. Come vedo la Fiorentina? Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all’aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia, non dalle big come in precedenza. La Fiorentina deve stare attenta. Mi piace la proprietà, è solida, ha lasciato fare agli italiani”.