Paci si lancia: "La Fiorentina batterà 3-1 la Juve e segneranno Fagioli e gli argentini"

Il comico ha parlato della partita di domenica dei viola

Entusiasmo contagioso e tanta ironia: il comico toscano e tifosissimo viola Alessandro Paci, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la bella vittoria in casa del Sassuolo, regalando anche un pronostico audace e una promessa decisamente sopra le righe in vista del futuro.

La scossa viola e il tandem delle meraviglie

I segnali di ripresa, secondo Paci, arrivano da lontano e poggiano sulle spalle di due talenti pronti a far sognare la piazza:

"Già nella sfida contro l'Atalanta avevo notato un cambio di passo e una reale voglia di svoltare da parte della squadra. Adesso dico una cosa e mi toccherò per scaramanzia: la coppia formata da Mastantuono e Pellegrino è fortissima e porterà la Fiorentina molto in alto."

Il segreto della risalita, spiega il comico toscano, risiede nell'energia mentale e nella forza dei singoli:

"Quando una squadra ritrova l'entusiasmo e ha ragazzi in forma, può compiere grandi imprese perché a trascinarla sono proprio le individualità che volano sulle ali dell'euforia. Mi aspetto traguardi importanti, d'altronde cosa potrebbe fare di più la presidenza? Negli ultimi tempi tifare Fiorentina è stato un vero dramma, bisogna pur prenderla con il sorriso!"

Il pronostico sulla Juventus e la promessa stile Ferilli

Inevitabile la battuta sulla prossima super sfida contro la Juventus, affrontata con il classico spirito goliardico:

"La Juventus? Volete il pronostico? Vinciamo 3-1. Secondo me andranno a segno gli argentini e il buon vecchio Fagioli. Per noi questa partita vale tantissimo, mentre a loro francamente importa poco; alla fine restano sempre tre punti e per me è un avversario come un altro, soprattutto adesso che non sono al top."

La chiusura è un vero e proprio show che unisce la scaramanzia alla promessa di festeggiamenti memorabili: