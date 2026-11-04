Paci si lancia: "La Fiorentina batterà 3-1 la Juve e segneranno Fagioli e gli argentini"
Il comico ha parlato della partita di domenica dei viola
Entusiasmo contagioso e tanta ironia: il comico toscano e tifosissimo viola Alessandro Paci, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la bella vittoria in casa del Sassuolo, regalando anche un pronostico audace e una promessa decisamente sopra le righe in vista del futuro.
La scossa viola e il tandem delle meraviglie
I segnali di ripresa, secondo Paci, arrivano da lontano e poggiano sulle spalle di due talenti pronti a far sognare la piazza:
"Già nella sfida contro l'Atalanta avevo notato un cambio di passo e una reale voglia di svoltare da parte della squadra. Adesso dico una cosa e mi toccherò per scaramanzia: la coppia formata da Mastantuono e Pellegrino è fortissima e porterà la Fiorentina molto in alto."
Il segreto della risalita, spiega il comico toscano, risiede nell'energia mentale e nella forza dei singoli:
"Quando una squadra ritrova l'entusiasmo e ha ragazzi in forma, può compiere grandi imprese perché a trascinarla sono proprio le individualità che volano sulle ali dell'euforia. Mi aspetto traguardi importanti, d'altronde cosa potrebbe fare di più la presidenza? Negli ultimi tempi tifare Fiorentina è stato un vero dramma, bisogna pur prenderla con il sorriso!"
Il pronostico sulla Juventus e la promessa stile Ferilli
Inevitabile la battuta sulla prossima super sfida contro la Juventus, affrontata con il classico spirito goliardico:
"La Juventus? Volete il pronostico? Vinciamo 3-1. Secondo me andranno a segno gli argentini e il buon vecchio Fagioli. Per noi questa partita vale tantissimo, mentre a loro francamente importa poco; alla fine restano sempre tre punti e per me è un avversario come un altro, soprattutto adesso che non sono al top."
La chiusura è un vero e proprio show che unisce la scaramanzia alla promessa di festeggiamenti memorabili:
"Mentre lo dico mi sto toccando, ma sono convinto che la nostra risalita sia ufficialmente iniziata. E vi dirò di più: se torniamo in Europa, faccio lo spogliarello in Piazza della Signoria! Se sarò come Sabrina Ferilli? Beh, lei gioca in un altro campionato, ma anche io ho il mio perché..." (risate ndr).