Pradè: "Davide uomo vero, Firenze avrà sempre due capitani: Antognoni e Astori"

A Radio Blu ha parlato l'ex direttore della Fiorentina Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Davide era una persona diversa: era un uomo, un padre e anche un figlio..

A Radio Blu ha parlato l'ex direttore della Fiorentina Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Davide era una persona diversa: era un uomo, un padre e anche un figlio. Oltre a un grande giocatore. Tutti quelli con cui ho parlato mi avevano detto “Prendilo, è un leader”. Quando l’ho chiamato ha scelto Firenze anche se il Napoli gli offriva di più a livello di contratto. Oggi è un giorno triste. Io penso a come sarà la vita per i suoi genitori, per i fratelli, la compagna… sarà un periodo di sconforto duro: bisogna avere tanta fede, per aggrapparsi a qualcosa. Quando ho saputo questa cosa credevo fosse uno scherzo, invece no: Firenze merita giocatori come Davide, uomini veri. Sono d’accordo con chi dice che da oggi Firenze avrà due capitani: Giancarlo Antognoni e Davide Astori. Andò a stare nella casa di Aquilani e a Firenze ha trovato la serenità sia professionale che umana. Firenze unita? Conosco bene i Della Valle: so che in questi momenti sono eccezionali, sono persone forti. La gara con il Benevento? Non so come la squadra potrà giocare le prossime 11 partite: o bene bene o male male”.