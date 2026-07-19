Oulai: "Sono felice di arrivare in questo club leggendario. Voglio solo dimostrare di cosa sono capace"

Non si fanno attendere le prime parole del neo acquisto viola. Il centrocampista ivoriano manifesta tutta la sua felicità di giocare per la fiorentina attraverso i canali social della Fiorentina.

Ecco le parole di Oulai: "Sono davvero felice di arrivare in questo leggendario club italiano, sono davvero contento per me è motivo di orgoglio arrivare in questo club. Questo rappresenta il fatto che continuo a crescere e sto crescendo sempre di più arrivando a giocare in top club, questa è la ricompensa per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi anni.

Sono davvero impaziente, non vedo l'ora di allenarmi con il gruppo, voglio giocare, voglio solo giocare per dimostrare di cosa sono capace, per ripagare la fiducia che il direttore sportivo ha riposto in me. Rappresento la mia famiglia sono davvero felice, sono senza parole.

E' bellissimo è davvero incredibile, bellissimo. Non ho mai visto un centro sportivo come questo, non vedo l'ora d'iniziare a lavorare in questo centro sportivo.

L'esperienza della nazionale è stata davvero unica perché era il mio primo mondiale ed ero felice, non siamo arrivato dove volevamo, ma siamo felici.

Il mio ruolo preferito è questo, giocare da numero 6 a centrocampo. Forza Viola"