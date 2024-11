Ottobre nel segno di De Gea: la Fiorentina lo premia come miglior giocatore del mese

David De Gea è stato l’uomo immagine di ottobre della Fiorentina. Un mese ricco di soddisfazione per il club viola, iniziato con la vittoria per 2-1 contro il Milan e culminato, con quattro vittorie consecutive, con la vittoria per 0-1 in casa del Genoa. Quattro partite in cui De Gea ha subito solamente due gol e parato ben due rigori (entrambi contro il Milan al Franchi). Un rendimento che gli è valso il titolo di Miglior Giocatore del mese di ottobre della Fiorentina.

