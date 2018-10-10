Otto cambi per Pioli: dalla difesa all’attacco, le possibile alternative dalla panchina...

La Nazione oggi guarda alla panchina della Fiorentina. Ci sono, infatti, otto giocatori che ancora non hanno mai esordito da titolari in maglia viola. In difesa sono in quattro: Ceccherini, Diks, Hanc...

La Nazione oggi guarda alla panchina della Fiorentina. Ci sono, infatti, otto giocatori che ancora non hanno mai esordito da titolari in maglia viola. In difesa sono in quattro: Ceccherini, Diks, Hancko e Laurini. Sulla mediana invece ci sono Dabo e Norgaard, quest'ultimo ancora mai sfruttato appieno. In attacco Thereau ormai sembra fuori rosa e a gennaio potrebbe andarsene, mentre dalla Primavera scalpita Vlahovic.