Ottavo posto ma non solo, la Fiorentina punta a quota 60. Europa League ancora possibile 

Altro giro, altro sforzo, altra partita da vincere. È la (dolce) condanna di chi ha deciso (riuscendoci) di provare a rincorrere tutti gli obiettivi. Coppe, e campionato. Sfumata la Coppa Italia insomma, ma con la semifinale di ritorno col Bruges dietro l’angolo (si giocherà mercoledì) la Fiorentina si rituffa sul campionato e lo fa con lo stesso pensiero di sempre: vincere. Per tenere alto il morale e presentarsi in Belgio carichi di entusiasmo, per dar continuità ai due successi con Salernitana e Sassuolo e, di conseguenza, per continuare a rincorrere un piazzamento che valga un nuovo pass per l’Europa. Missione difficile, ma anche grazie al cammino in Conference dei viola, non impossibile.

Al momento infatti basterebbe l’ottavo posto anche se i viola in cuor loro non hanno ancora abbandonato l’idea di salire un gradino in più e di prendersi addirittura la prossima Europa League. Restano cinque tappe (quattro per le altre concorrenti) e secondo i ragionamenti fatti all’interno del Viola Park bisognerà raggiungere almeno quota 60 per garantirsi, intanto, l’ottava piazza. Significa portare a casa altri 10 punti tra Verona, Monza, Napoli, Cagliari e Atalanta. Si può fare, certo, ma non sarà semplice. Lo riporta il Corriere Fiorentino.