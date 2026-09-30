Osvaldo, la famiglia: "Sta bene ed è lucido. Diffuse versioni errate senza verificare le informazioni"

Il comunicato diramato dalla famiglia dell'ex Fiorentina

Le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo migliorano. Gianlucadimarzio.com, ha svelato come inizia il comunicato della famiglia dell’ex calciatore della Fiorentina: “Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato.

Purtroppo (alcuni) - prosegue il comunicato - hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza”.