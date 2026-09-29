Orsato: "Mi aspettavo più errori da parte degli arbitri. Smettere di utilizzare il Var sarebbe una follia"

Il designatore degli arbitri di Serie A ha parlato a margine dell'incontro con la sala stampa avvenuto a Lissone

Ecco le parole di Daniele Orsato, raccolte da Tmw: "Siamo indietro per gli errori commessi, si poteva fare meglio. L'aspetto che mi da più soddisfazione sono gli occhi dei miei ragazzi, sono determinati ad andare in campo e sbagliare il meno possibile. Lavoreremo per non ripetere gli errori.

La linea tracciata è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il Var deve intervenire sul chiaro ed evidente errore dell'arbitro in campo. I calciatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo, per questo stiamo assistendo a partite fantastiche.

Non esiste alcuna mia linea o protocollo Orsato, cerchiamo solamente di uniformarci alle richieste dei giocatori e delle squadre, che vedo abbastanza soddisfatti, anche dopo l'ultimo incontro.

La velocità del gioco porta degli effetti collaterali ma ce lo aspettavamo, gli errori me ne aspettavo di più, ma questi che si sono verificati sono di superficialità, di posizionamento errato o di idee sbagliate. Possiamo discuterne, ma gli errori chiari mi auguro che non se ne facciano più in futuro.

L'obiettivo fino alla fine della stagione sarà quello di uniformare il giudizio nelle zone grigie del regolamento.

La tecnologia continueremo ad utilizzarla, smettere di utilizzarla è una follia, se dovessimo riuscire ad utilizzarla meno sarebbe meglio, significa che in campo sono state prese delle decisioni giuste, altrimenti interverrà per correggere gli errori".