Oroscopo di Labaro del 28/06/2020: buone notizie o conferme in arrivo per la Bilancia
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Giornata strana, fondamentale mantenere la calma e fare attenzione. Momento non semplice, vi trovate in una fase di difesa ad oltranza, probabilmente qualcuno vi ha accusato per dei mancati cambiamenti.
TORO
Bisogno di armonia, coltivate il bello sia esteriore che anteriore. In questi giorni dovreste cercare di capire il vostro lavoro, rafforzate se c'è una relazione ufficiale.
GEMELLI
Giornata in recupero, periodo complicato, oggi avete una marcia in più. Siate cauti perchè siete sempre abbastanza affaticati.
CANCRO
Sembrate lunatici e stanchi, fate attenzione. Non tutto sembra andare nei miglior modi, cautela in amore.
LEONE
Grande forza oggi. Spazio ai sentimenti. A livello lavorativo potreste avere dei problemi, importante avere accanto il riferimento della famiglia.
VERGINE
Giornate particolari nelle relazioni, recupererete in agosto. Cielo che vi aiuta a recuperare risorse. Il lavoro è importante ma non dimenticatevi la spiritualità.
Il segno del giorno: BILANCIA
Giornata positiva, in arrivo buone notizie o conferme. Ora dovete recuperare. Giusta forza in amore.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.
SCORPIONE
Guardate al futuro con ottimismo. Venere è in buon transito, è il momento di staccare la spina dallo stress quotidiano e di concludere entro il prossimo mese un accordo importante.
SAGITTARIO
Confuso a livello sentimentale. Tornate a preoccuparvi per il vostro recupero professionale. Grande vigore, che consente nuove esperienze in futuro.
CAPRICORNO
Pensierosi e infastiditi, se dovete lavorare anche di domenica potrebbe esserci qualche problema. Consiglio? Rimandare discussioni in amore.
ACQUARIO
Giornata luminosa, gli Acquario felici vivono senza paura né alcun dubbio. Domenica che favorisce le relazioni.
PESCI
Cercate di recuperare e vivere più stimoli. I pesci tentano di esplodere, ad un passo da una piccola crisi d'amore, rimandate le discussioni.