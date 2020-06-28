Oroscopo di Labaro del 28/06/2020: buone notizie o conferme in arrivo per la Bilancia

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Giornata strana, fondamentale mantenere la calma e fare attenzione. Momento non semplice, vi trovate in una fase di difesa ad oltranza, probabilmente qualcuno vi ha accusato per dei mancati cambiamenti.

TORO

Bisogno di armonia, coltivate il bello sia esteriore che anteriore. In questi giorni dovreste cercare di capire il vostro lavoro, rafforzate se c'è una relazione ufficiale.

GEMELLI

Giornata in recupero, periodo complicato, oggi avete una marcia in più. Siate cauti perchè siete sempre abbastanza affaticati.

CANCRO

Sembrate lunatici e stanchi, fate attenzione. Non tutto sembra andare nei miglior modi, cautela in amore.

LEONE

Grande forza oggi. Spazio ai sentimenti. A livello lavorativo potreste avere dei problemi, importante avere accanto il riferimento della famiglia.

VERGINE

Giornate particolari nelle relazioni, recupererete in agosto. Cielo che vi aiuta a recuperare risorse. Il lavoro è importante ma non dimenticatevi la spiritualità.

Il segno del giorno: BILANCIA

Giornata positiva, in arrivo buone notizie o conferme. Ora dovete recuperare. Giusta forza in amore.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Guardate al futuro con ottimismo. Venere è in buon transito, è il momento di staccare la spina dallo stress quotidiano e di concludere entro il prossimo mese un accordo importante.

SAGITTARIO

Confuso a livello sentimentale. Tornate a preoccuparvi per il vostro recupero professionale. Grande vigore, che consente nuove esperienze in futuro.

CAPRICORNO

Pensierosi e infastiditi, se dovete lavorare anche di domenica potrebbe esserci qualche problema. Consiglio? Rimandare discussioni in amore.

ACQUARIO

Giornata luminosa, gli Acquario felici vivono senza paura né alcun dubbio. Domenica che favorisce le relazioni.

PESCI

Cercate di recuperare e vivere più stimoli. I pesci tentano di esplodere, ad un passo da una piccola crisi d'amore, rimandate le discussioni.