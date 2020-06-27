Oroscopo di Labaro del 27/06/2020: giornata interessante per il Toro

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Giornata importante, domani invece avrete un po' di stanchezza fisica quindi non strafate. Ottima prospettiva per il futuro, potreste non essere soddisfatti a livello lavorativo ma a settembre partirà un nuovo progetto.

Il segno del giorno: TORO

Giornata interessante, serve capre cosa volete fare e quali progetti portare avanti. Da dicembre tutto sarà più complicato. Ora dovrete trovare dei punti di riferimento stabili.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Ceccherini. Nato l'11 maggio del 1992 a Livorno, Ceccherini è del segno del Toro.

GEMELLI

Oggi siete particolarmente nervosi. Le stelle però ti aiutano, recupererà entro luglio. Non è escluso che possano esserci dei disappunti. L'importante è non riversare queste tensioni in amore.

CANCRO

State vivendo con grande passione, oggi potrebbe avere in serata qualche fastidio. In generale emozioni vincenti. Sembra esserci un tira e molla relativo ad un accordo. Prima di rifiutare serve riflettere, per evitare di perdere qualcosa, meditate.

LEONE

Stelle vigorose per amore ed amicizia, organizzate un piccolo viaggio. A livello lavorativo potrebbe esserci una disputa.

VERGINE

Siete forti e potresti raggiungere un primato a livello lavorativo. A livello sentimentale, potreste sentirvi ispirati. Il periodo di chiusura vissuto di recente è un'occasione per esplorare la vita e capire cosa c'è di sbagliato.

BILANCIA

La luna domani entrerà nel vostro segno zodiacale. Il weekend promette bene, Venere favorevole regala maggiori opportunità. Avete bisogno di una persona dolce, in ambito lavorativo potreste aver perso dei soldi.

SCORPIONE

Weekend di grandi cose, molto entusiasmante. Ad agosto potresti ritrovare l'amore. Il consiglio ora è quello di parlare ed esprimervi.

SAGITTARIO

Giornata sotto tono. In questo periodo è importante parlare di sentimenti ed essere chiari, chi ha sbagliato deve recuperare.

CAPRICORNO

La Luna è dalla vostra parte, oggi piccolo calo emotivo ma seguite il vostro istinto. Non si riesce a capire bene cosa pensiate o vogliate. Dal pomeriggio occhio ai rapporti con gli altri.

ACQUARIO

Weekend vitale, chi ha al proprio fianco la giusta persona potrebbe pensare al matrimonio. Periodo di trasformazione, ora è importante capire che delle cose non saranno più come prima.

PESCI

Giornata turbata, potresti vivere diverse tensioni. Molte cose non sono chiare, il consiglio è quello di fare attenzione a non fare confusione soprattutto in amore ed in amicizia.