Oroscopo di Labaro del 26/06/2020: giornate importanti per il Cancro

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Weekend interessante in arrivo, anche se dovrete affrontare dei problemi familiari. Valutate la possibilità oggi di rimandare qualche scelta. Domenica un po' sotto tono.

TORO

I prossimi due giorni saranno importanti, nelle giornate centrali della settimana siete stati a dura prova, potreste essere arrabbiati. Siete alla ricerca di equilibrio.

GEMELLI

Siete nervosi, complicato almeno fino a domani parlare con voi. Domenica in recupero. Tensioni a livello professionale e sentimentale. Muovetevi con cautela.

Il segno del giorno: CANCRO

Le stelle sono dalla vostra parte, lieve calo domenica. Il transito di Mercurio vi porterà delle belle novità. Qualche tensione con gli altri se non vi piacciono le loro scelte.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Questioni economiche e finanziare? Proseguite con cautela e prudenza, altrimenti potreste incappare in problemi. Domenica marcia in più per l'amore.

VERGINE

Oggi siete molto energici, sfruttate le stelle, giorni ideali per fare passi importanti o dire cose speciali. Prossimi due giorni fondamentali per questioni di lavoro.

BILANCIA

La giornata di oggi è un preludio di un fine settimana interessante. Se avete avuto un momento di stop e in questi giorni deve ripartire un progetto, potrebbero scatenarsi polemiche, attenzione, prudenza.

SCORPIONE

Siete a caccia di serenità. Se vi arrabbiate siete irascibili oppure vi isolate, evitate ciò. Aiuta a reagire alle provocazioni questo fine settimana.

SAGITTARIO

Giornata faticosa, vivete in continua competizione. Essa non è positiva per l'amore, problemi di coppia.

CAPRICORNO

In questo fine settimana affronterete bene delle questioni importanti. Questo sarà per voi un anno decisivo, vi libererete da qualche peso.

ACQUARIO

Periodo di difficoltà, vedete quale strada intraprendere. Date libero sfogo alla vostra creatività. Dalla fine di giugno andrete lontano.

PESCI

Due giorni ricchi di pensieri. Dovete sollevare il vostro umore, oggi e domani potreste sentirvi affaticati, non preoccupatevi, domenica andrà meglio.