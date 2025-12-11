11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:27

Orlando: "Vanoli? Se non sei supportato dalla società, come puoi far fuori certi calciatori?"

News

Orlando: “Vanoli? Se non sei supportato dalla società, come puoi far fuori certi calciatori?”

Redazione

11 Dicembre · 14:56

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 14:56

ACF FiorentinaPaolo Vanoli

di

"C'è un problema di uomini e di gente scontenta"

Massimo Orlando, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in merito alla crisi della Fiorentina di Vanoli, partendo dalle ultime dichiarazioni di Ranieri. Ecco le sue parole.

“Le parole di Ranieri? Capisco che andare davanti ai microfoni non sia facile, ma per l’ennesima volta parla di prestazione, di un gruppo che si è confrontato e ha capito… se però poi sbagli col Verona siamo alle solite: contano i fatti e i punti. C’è un problema di uomini, di gente scontenta, di un allenatore che non è riuscito in un mese ad entrare nella testa dei giocatori”.

Un pensiero su Vanoli

Se non sei supportato dalla società, come puoi permetterti di far fuori certi calciatori? Se poi perdi…? Ora però bisogna lasciare un po’ da parte il buonismo. Portare la squadra in ritiro, intanto, sarebbe stata la prima cosa da fare. Quando si parla di ritiro e soldi si ha sempre un certo impatto sulla testa del calciatore”.

