Orlando: "Il ritiro deciso da Vanoli è utile, la classifica fa meno paura di un anno fa"

L'ex giocatore viola ha parlato del ritiro deciso dal tecnico

Dopo il netto 3-0 incassato a Monza, la Fiorentina ha scelto di riunirsi in ritiro al Viola Park per preparare la prossima sfida in trasferta a Udine. Una mossa che Massimo Orlando appoggia pienamente. In una chiacchierata con La Gazzetta dello Sport, l'ex mediano gigliato ha motivato la decisione, sottolineando come restare compatti dopo un ko così severo possa favorire il recupero della lucidità.

Ritiro come misura necessaria

«È stata una decisione condivisibile? Assolutamente sì, perché in fasi così complicate serve fare gruppo, confrontarsi e tenere alta l’attenzione. Mi sembra che anche il gruppo squadra abbia accolto bene questa scelta. Quella di Monza è stata una battuta d'arresto davvero dura: auguriamoci che il ritiro serva a sbloccare la situazione».

«La graduatoria inquieta meno rispetto alla scorsa stagione»

A preoccupare, nel giudizio di Orlando, è soprattutto il fatto che la formazione viola occupi le zone basse della graduatoria per il secondo anno di fila. Nonostante ciò, l'ex calciatore intravede il potenziale per una risalita rapida.

«Fa paura la posizione in classifica? Meno rispetto all'annata passata, quando i viola sono rimasti a lungo anche sul fondo e sembrava girasse tutto male. Semmai, da sostenitore, mi infastidirebbe ritrovarmi ancora nelle retrovie per due campionati consecutivi. Ritengo comunque che ci siano tutti i presupposti per rialzare la testa, anche in tempi relativamente brevi».