Orlando: "Devi avere il coraggio di vendere Fagioli per mettere Oulai titolare in mezzo al campo"

L'ex giocatore ha parlato di Fagioli e non solo

Dai microfoni di ToscanaTV, l'ex centrocampista viola Massimo Orlando ha analizzato senza filtri il pesante 4-0 incassato dalla Fiorentina a Roma all'esordio in campionato.

"Scelte sbagliate e ritmo troppo lento" "Senza sollevare polemiche sterili o parlare subito di crisi — dato che Grosso va sostenuto — va detto che all'Olimpico la formazione iniziale era sbagliata. Che senso ha avuto rinunciare a Kean? La Fiorentina ha subito reti banali con sviste nell'area piccola: un disastro totale, privo di un'idea tattica chiara. Bisogna voltare pagina: serve il coraggio di cedere Fagioli per fare spazio a Oulaï. Ndour titolare inamovibile? È un profilo troppo lento per i ritmi del calcio moderno, dove la dinamicità è fondamentale."

"Mercato decisivo negli ultimi giorni" "Pellegrino fatica in questo contesto senza un esterno di ruolo: il sistema con i due trequartisti non lo valorizza, anche se va detto che gli sono arrivati pochissimi palloni e di fronte aveva un cliente scomodo come Ndicka. Il passaggio da Kean a Pellegrino si sente, mentre Mastantuono ha personalità e qualità per accendere la manovra. La società deve muoversi bene nel finale di sessione: servono assolutamente un esterno e un mediano con caratteristiche differenti."