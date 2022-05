Orlando contro Commisso: “Non lo capisco. Europa grande traguardo, smontare la tifoseria brutto segnale”

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, dopo la conferenza di ieri del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Io non ho capito molto quel che ha detto Commisso. L’ho sentito poco chiaro e il suo essere arrabbiato non lo capisco, visti i risultati sportivi della squadra. Se arrivi in Europa è sempre un gran traguardo. La squadra ha giocato alla pari con tutti e ha espresso una certa mentalità. Prima dici che è importantissimo il fatturato e che la visibilità europea è importante. Ora ci sono queste nuove problematiche. La società, certo, è sana finanziariamente. Però, se finito un campionato del genere, smonti la tifoseria a parole, mi pare un segnale non positivo”.

