Labaro Viola

Orlando avverte su Amrabat: ''La Fiorentina faticherà davvero a trattenerlo dagli assalti di mercato''

Le parole dell'ex calciatore viola sul rendimento del centrocampista marocchino rivelazione del mondiale in Qatar.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 17:53
Orlando avverte su Amrabat: ''La Fiorentina faticherà davvero a trattenerlo dagli assalti di mercato'' -
News
Condividi

Orlando avverte su Amrabat: ''La Fiorentina faticherà davvero a trattenerlo dagli assalti di mercato''

Intervenuto ai microfoni di TMW radio, l'ex viola Massimo Orlando ha parlato della situazione legata all'esplosione di Sofyan Amrabat e facendo un parallelismo con De Keteleare:

''De Ketelaere va aspettato? Assolutamente. Quanti giocatori abbiamo visto esplodere dopo? Vedi Amrabat a Firenze. Bisogna avere pazienza di aspettare. Davanti alla difesa aveva Torreira, è stato provato come mezzala e non è andato perfettamente. Ora si sta dimostrando molto importante e la Fiorentina farà fatica a tenerlo.''

IL FLOP DI PAUL POGBA

https://www.labaroviola.com/lacquisto-di-pogba-e-un-disastro-per-la-juventus-recupero-lontano-ancora-non-riesce-a-correre/195662/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok