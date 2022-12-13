Orlando avverte su Amrabat: ''La Fiorentina faticherà davvero a trattenerlo dagli assalti di mercato''

Le parole dell'ex calciatore viola sul rendimento del centrocampista marocchino rivelazione del mondiale in Qatar.

Intervenuto ai microfoni di TMW radio, l'ex viola Massimo Orlando ha parlato della situazione legata all'esplosione di Sofyan Amrabat e facendo un parallelismo con De Keteleare:

''De Ketelaere va aspettato? Assolutamente. Quanti giocatori abbiamo visto esplodere dopo? Vedi Amrabat a Firenze. Bisogna avere pazienza di aspettare. Davanti alla difesa aveva Torreira, è stato provato come mezzala e non è andato perfettamente. Ora si sta dimostrando molto importante e la Fiorentina farà fatica a tenerlo.''

IL FLOP DI PAUL POGBA

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