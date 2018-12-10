Orla (Bandabardò): "Società distante, risultati inevitabili. La squadra non è scarsa come..."

A Radio Sportiva ha parlato Andrea Orlandini, membro musicale della Bandabardò, dove è noto con il nome di Orla, queste le sue parole:“Spero che lo scatto d’orgoglio di ieri sia solo un punto di parte...

A Radio Sportiva ha parlato Andrea Orlandini, membro musicale della Bandabardò, dove è noto con il nome di Orla, queste le sue parole:

“Spero che lo scatto d’orgoglio di ieri sia solo un punto di partenza, i numeri parlano chiaro. Purtroppo quando una società è distante i risultati non possono che essere questi, la presenza della proprietà è fondamentale al netto degli investimenti e del valore dei giocatori. Secondo me la squadra non è così mediocre, la difesa è forte, abbiamo alcune individualità notevoli. Certo davanti abbiamo delle lacune, Pjaca è inesistente e Simeone è in crisi. Ma il problema originale è la distanza della proprietà. Pioli? Non l’ho mai amato, ma è in linea con il valore della squadra. In due anni è stato dimezzato il monte ingaggio, quali siano le intenzioni della proprietà è chiarissimo.”