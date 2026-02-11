Ordine: “Paratici con la sua presenza non aiuta il Milan. Occhio alla clausola di Kean da 62 milioni”

Il Milan è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione e sono in molti ad accostare il nome di Moise Kean al club rossonero. Il giornalista Ordine che, sul Corriere dello Sport di oggi ha scri...

Il Milan è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione e sono in molti ad accostare il nome di Moise Kean al club rossonero. Il giornalista Ordine che, sul Corriere dello Sport di oggi ha scritto questo sull'attaccante della Fiorentina.

“Paratici non aiuta il Milan; altri due centravanti, prima Vlahovic e adesso Kean, sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante gigliato, che la presenza al Viola Park di Paratici non è certo un aiuto”. Ha continuato parlando della clausola del giocatore Viola: “Attenzione però alla clausola. Per orgoglio potremmo anche pensare a una sorta di rivincita sportiva, ma la realtà è che dal 1° al 15 luglio non possiamo farci nulla: la Fiorentina non ha voce in capitolo. C’è una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che può liberare il giocatore, sempre con il suo consenso, naturalmente.”