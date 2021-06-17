Ordine: "Gattuso non era molto convinto della Fiorentina"

Ordine ha parlato di quello che è accaduto tra la Fiorentina e Gattuso.

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Vorrei parlare con il tecnico Gennaro Gattuso e sentire la sua testimonianza. All'inizio di questa trattativa Gattuso non era affatto convinto, di venire a Firenze. Mi sono meravigliato quando ho letto dell'accordo con la società viola. La verità è che la Fiorentina aveva colto la segnalazione di Oliveira e altri due calciatori, però si è risentita quando ha visto che c'era la pretesa di valutare anche la valutazione dei calciatori da comprare. Se le cose stanno così la rivolta della società viola è da applausi. Non metto in dubbio la volontà di rifondare una squadra, ma ha diritto di decidere i tempi e i prezzi delle trattative, poi però doveva stare anche alle indicazioni del nuovo tecnico. Adesso per riportare la Fiorentina nell'area europea occorrono degli investimenti talmente cospicui che dovranno essere accompagnati dalla scelta giusta di un mister che possa guidare la squadra per un progetto di almeno 2-3 anni".

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