OptaPaolo: “Mandragora unico giocatore di Serie A con 10 partecipazioni al gol da inizio febbraio”

Momento magico per Rolando Mandragora, lo conferma il gol meraviglioso realizzato ieri allo stadio Franchi contro l’Empoli. Un gesto tecnico da cartolina, che ha consegnato 3 punti ai viola, permettendo l’aggancio al treno europeo. Come riporta OptaPaolo, Dall’inizio di febbraio, considerando tutte le competizioni, Mandragora è l’unico giocatore di Serie A ad aver preso parte ad almeno 10 gol, con sei reti e quattro assist. Un dato che di certo fa ben sperare, anche in vista di questo rush finale.

10 – Da inizio febbraio, considerando tutte le competizioni, tra i giocatori di #SerieA Rolando Mandragora è l’unico con almeno 10 partecipazioni al gol (sei reti e quattro assist). Allucinante.#FiorentinaEmpoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025