Opta taglia fuori la Fiorentina, nessuna possibilità di vincere lo scudetto. Inter al primo posto, Lazio al terzo
Nessuna chance di vincere il titolo per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 08:35
Opta taglia fuori la Fiorentina, secondo il noto portale la squadra di Raffaele Palladino non ha chance di vincere lo scudetto. Guida la speciale classifica l’Inter (65.8%), al secondo posto l’Atalanta (18.9%), al terzo posto la Lazio (5.2%), al quarto la Juventus (4.3%) ed al quinto il Napoli (4.1%).
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