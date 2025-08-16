Opta lascia la Fiorentina fuori dall'Europa: solo nona nelle previsioni, servirà un’impresa

Secondo il supercomputer, la Viola è fuori dalla corsa europea. Inter favorita per lo scudetto, Roma quarta forza

Manca una settimana al via del nuovo campionato di Serie A, e come da tradizione , arriva la previsione di theanalyst stilata dal suo supercomputer. I dati non sorridono alla Fiorentina: la squadra viola è solo nona nelle gerarchie previsionali e, al momento, fuori dalla zona Europa. Per conquistare un posto nelle coppe, servirà qualcosa di speciale.

In cima alla classifica delle probabilità scudetto c’è l’Inter, che guida con un solido 36,09% di chance di riprendersi il tricolore, perso lo scorso anno a favore del Napoli. Proprio i campioni in carica sono i principali inseguitori con il 13,25%, tallonati da una sorprendente Atalanta (13,18%) affidata a Ivan Juric. A completare la zona Champions, secondo le simulazioni di Opta, è la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha il 45,92% di possibilità di qualificarsi alla massima competizione europea. Seguono, nell’ordine, Milan, Juventus, Lazio e Bologna, tutte in corsa per un piazzamento tra le prime quattro.

Più indietro, come detto, la Fiorentina: solo nona e chiamata a un campionato di altissimo livello per sperare nell’Europa. In coda alla classifica, le tre principali indiziate per la retrocessione sono Lecce, Pisa e Cremonese.