Oltre al danno la beffa, Bernardeschi si fa male. Ma nella Juventus non gioca mai...

Neanche il tempo di metabolizzare i tre punti conquistati ieri nel match contro la Roma, la Juve si è ritrovata in campo già stamane alla Continassa per cominciare a preparare la sfida di mercoledì in...

Neanche il tempo di metabolizzare i tre punti conquistati ieri nel match contro la Roma, la Juve si è ritrovata in campo già stamane alla Continassa per cominciare a preparare la sfida di mercoledì in casa dell'Atalanta: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Preoccupano le condizioni di Federico Bernardeschi: il centrocampista bianconero ha avvertito un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma difficilmente ci sarà a Bergamo, anche se fino ad ora non ha quasi mai giocato...