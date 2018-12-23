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Oltre al danno la beffa, Bernardeschi si fa male. Ma nella Juventus non gioca mai...

Neanche il tempo di metabolizzare i tre punti conquistati ieri nel match contro la Roma, la Juve si è ritrovata in campo già stamane alla Continassa per cominciare a preparare la sfida di mercoledì in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2018 14:43
Oltre al danno la beffa, Bernardeschi si fa male. Ma nella Juventus non gioca mai... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Neanche il tempo di metabolizzare i tre punti conquistati ieri nel match contro la Roma, la Juve si è ritrovata in campo già stamane alla Continassa per cominciare a preparare la sfida di mercoledì in casa dell'Atalanta: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Preoccupano le condizioni di Federico Bernardeschi: il centrocampista bianconero ha avvertito un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma difficilmente ci sarà a Bergamo, anche se fino ad ora non ha quasi mai giocato...

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