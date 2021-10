Oltre 750 tifosi della Fiorentina a Venezia: settore ospiti sold out subito dopo l’inizio della vendita

L’ultima volta era stata il 16 febbraio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. Domani, venti mesi dopo sarà di nuovo trasferta di massa, voglia di tifo e di normalità anche in trasferta con oltre 750 supporter viola pronti a invadere il Penso per una serata molto vintage. Il settore ospiti è praticamente sold out dai primi giorni di vendita libera. Lo scrive Repubblica.

