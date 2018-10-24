Olsen: "Contro la Fiorentina vogliamo solo vincere"

Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole..

Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole: "Ultimamente le cose stanno andando abbastanza bene. Abbiamo tutti le stesse motivazioni. Veniamo da una brutta prestazione contro la Spal. Contro Napoli e Fiorentina vogliamo ottenere assolutamente sei punti".