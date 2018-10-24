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Olsen: "Contro la Fiorentina vogliamo solo vincere"

Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 17:54
Olsen: "Contro la Fiorentina vogliamo solo vincere" -
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Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole: "Ultimamente le cose stanno andando abbastanza bene. Abbiamo tutti le stesse motivazioni. Veniamo da una brutta prestazione contro la Spal. Contro Napoli e Fiorentina vogliamo ottenere assolutamente sei punti".

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