Olsen: "Contro la Fiorentina vogliamo solo vincere"
Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 17:54
Il portiere svedese della Roma ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions. Queste le sue parole: "Ultimamente le cose stanno andando abbastanza bene. Abbiamo tutti le stesse motivazioni. Veniamo da una brutta prestazione contro la Spal. Contro Napoli e Fiorentina vogliamo ottenere assolutamente sei punti".