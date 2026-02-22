22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:18

Oliveira: “La Fiorentina si salverà, ma che delusione. Spero che questa stagione serva da lezione”

Oliveira: “La Fiorentina si salverà, ma che delusione. Spero che questa stagione serva da lezione”

22 Febbraio · 13:40

L’ex attaccante viola, Luis Oliveira, ha commentato l’attuale situazione della Fiorentina in vista del derby contro il Pisa

L’ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato a DerbyDerbyDerby.it della sua esperienza a Firenze, in vista del derby contro il Pisa: “Mi ricordo ancora l’anno in cui l’Empoli vinse la Serie B e salì in Serie A, dovevamo affrontarli nelle prime giornate di campionato e noi, pur avendo grandi calciatori, perdemmo in casa contro di loro. Fiorentina-Pisa è sempre un derby: questo è un momento importante per la Viola e contro il Pisa non possono permettersi errori. Anche se ha vinto contro il Como, il Lecce ha battuto il Cagliari e quindi la Fiorentina è ancora terzultima”

Aggiunge: “Dal mio punto di vista, la Fiorentina si salverà tranquillamente, anche se dovrà affrontare grandi difficoltà. Questa stagione servirà da lezione, perché una squadra con calciatori così importanti non dovrebbe trovarsi in questa situazione. Non so cosa sia successo: solo chi lavora all’interno del club conosce i veri motivi di una delusione così grande”.

