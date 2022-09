Okaka non ha dubbi: ”Contro la Fiorentina non partiamo sfavoriti, in Europa nulla è scontato”

Intervenuto alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e Basaksehir, l’ex conoscenza del calcio italiano Stefano Okaka ha analizzato il confronto con i viola, mettendo in guardia gli uomini di Italiano:

“Ogni partita è a sé. Sarà un piacere affrontare i viola ma non penso che partano favoriti. Come dicevo, il calcio è cambiato: adesso non è più scontato nemmeno battere il Riga. Se non spingi, in Europa fai fatica”.

