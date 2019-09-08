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Ohrstrom: "Grande stagione alle porte. Subito testa all'Arsenal. Il centro sportivo.."

Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Repubblica: "Sta partendo una nuova grande avventura in maglia viola, una nuiva proprietà ma con o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 14:26
Ohrstrom: "Grande stagione alle porte. Subito testa all'Arsenal. Il centro sportivo.." -
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Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Repubblica: "Sta partendo una nuova grande avventura in maglia viola, una nuiva proprietà ma con obiettivi sempre al top. Siamo concentrate da subito sia su Champions League, contro l'Arsenal, che il campionato, nel derby contro il Florentia. Commisso? Siamo state a pranzo giovedì scorso, si vede subito che è un uomo estremamente sincero. È doveroso dargli un po' di tempo, ma ha idee chiare su cosa costruire. Farà un centro sportivo anche per la Fiorentina Women's".

 

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