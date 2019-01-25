Offerta di 6 milioni della Fiorentina per Baptiste Santamaría, mediano francese. I dettagli

Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito:"Ultime di mercato per il centrocampo della Fiorentina con un nome del tutto nuovo: i viola sarebbero sulle tracce di Baptiste Sant...

Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito:

"Ultime di mercato per il centrocampo della Fiorentina con un nome del tutto nuovo: i viola sarebbero sulle tracce di Baptiste Santamaría, mediano classe '95 di nazionalità francese e di proprietà dell'Angers. Il giocatore - secondo i portali specializzati - ha una valutazione di mercato attorno ai 6 milioni di euro e come ruolo ricopre prevalentemente la posizione di mediano davanti alla difesa."